Sam Hagens vervangt Wilfred Genee bij Vandaag Inside

Kijkcij­fers Marble Mania dalen verder

Het SBS-programma Marble Mania kampt met rap dalende kijkcijfers. De tweede aflevering van het derde seizoen is zaterdag door 471.000 mensen bekeken. Het programma staat daarmee op de 22e plek in de lijst van best bekeken programma’s van zaterdag. Dat meldt Stichting KijkOnderzoek (SKO).