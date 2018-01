Salvador Sobral denkt weer aan optreden op Songfestival

Exportwaarde Nederlandse pop bereikt record van 196 miljoen euro

18:31 De exportwaarde van de Nederlandse popmuziek is in 2016 gegroeid naar een recordbedrag van ruim 196 miljoen euro. Daarmee is de lichte daling die in 2015 was te zien, volledig ingehaald. Buma Cultuur maakte vandaag cijfers bekend die dit weekeinde worden gepresenteerd op het festival Eurosonic Noorderslag.