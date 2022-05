S10 met extra vleugels richting eerste halve finale

met videoS10 is dinsdag met een goed gevoel op weg gegaan naar PalaOlimpico. De zangeres heeft naar eigen zeggen lekker geslapen, zit goed in haar vel en heeft zin in de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival, zo vertelde ze aan de Nederlandse pers die haar bij haar hotel kwam ‘uitzwaaien’.

De zenuwen zijn er nog niet, zei S10 bij haar vertrek. ,,Het gaat goed. Ik voel me vandaag het beste van alle dagen tot nu toe. Ik voel me ook best wel krachtig. Gisteren is het goed gegaan en dat heeft mij ook wat extra vleugels gegeven.”

S10 trad maandagavond al op voor de jury en daarmee is haar lot of ze de finale haalt al voor de helft bepaald. Tijdens haar optreden raakte ze ook enigszins geëmotioneerd. ,,Ik liet het gewoon even toe”, zo verklaarde de zangeres.

,,Je bakent je toch een beetje af in de rehearsals en ook vanmiddag (tijdens de laatste repetitie, red.) zal ik dat weer een beetje doen”, gaat S10 verder. ,,Je wilt het toch goed doen. Maar als je dan daarna weet: nu zitten mensen achter een scherm te kijken of in de zaal dan durf je het ook wat meer los te laten.”

Haar vertolking van haar nummer De Diepte in de juryshow was misschien wel de beste keer tot nu toe, vond S10. ,,Dat heeft me echt een boost gegeven.” De zangeres heeft er dan ook vertrouwen in dat ze dinsdagavond de top tien haalt en daarmee een finaleticket voor zaterdag. ,,Ik hoop het het echt zo! Als ik straks ‘The Netherlands’ hoor spring ik een gat in de lucht.”

