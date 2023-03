S10, Goldband en Maan grootste kanshebbers bij uitreiking Edisons 2023

Bij de Edison in de categorie Album gaat het tussen Ik Besta Voor Altijd Zolang Jij Aan Me Denkt (S10), Bae Doven No. 1, No. 2 en No. 3 (sor) en Flemming van de gelijknamige artiest. De strijd voor de beste Song gaat tussen De Diepte (S10), Stiekem (Maan en Goldband) en Multicolor (Son Mieux).