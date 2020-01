Ruud en Marieke clashen over RadioRing: ‘Je gaat toch niet bedelen om een prijs?’

100-jarig jubileum De Jantjes wordt gevierd in Carré

13:00 De 100ste verjaardag van de populaire musical De Jantjes wordt met een speciale avond in Koninklijk Theater Carré gevierd. Het is dit jaar precies honderd jaar geleden dat het theaterstuk voor het eerst in Nederland te zien was. Daarom is er een speciaal jubileumconcert waarin hits uit de Jantjes worden vertolkt door onder anderen Karin Bloemen, Richard Groenendijk en Carry Tefsen.