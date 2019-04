Ruud de Wild viel als een blok voor Olcay: ‘Ik zag haar en het was er’

Radio-dj Ruud de Wild (49) is als een blok gevallen voor de elf jaar jongere presentatrice/onderneemster Olcay Gulsen. Waar de radiomaker eerder niet te veel over zijn nieuwe relatie wilde loslaten, vindt hij nu dat ‘de hele wereld het mag weten’ en verklapt hij dat hij Olcay al langer kent.

Het verbaasde de radiomaker vorige week dat zijn liefdesupdate zo veel aandacht kreeg in de media. ,,Ik vond het grappig dat zelfs Het Parool met iets kwam’’, zegt De Wild in het programma van NH Radio-dj Eddy Keur. Van Ruud had de berichtgeving hier en daar wel positiever mogen zijn. ,,Ik vraag me dan echt af: wat doen weinig mensen lief. Ik ben hartstikke verliefd op Olcay en dat is wat ik ben, en daar schaam ik me ook niet voor. Dat mag de hele wereld weten.’’

Afgelopen woensdag liet De Wild weten dat de twee een prille liefdesrelatie hebben. ,,We zijn bezig met elkaar nog beter te leren kennen’’, klonk het. Na enig aandringen zei Gulsen op haar beurt in RTL Boulevard dat ze ‘niet echt de behoefte heeft’ de romance ‘om te dopen tot een relatie’. De Wild daar nu over: ,,Ik praat niet namens haar, ik ben verliefd op haar. Maar wat je van haar wil weten, moet je aan haar vragen.’’

Happy

Opvallend is dat cupido anderhalf jaar geleden al raak schoot. De Wild (toen nog samen met Ilse Knijn) en Gulsen (toen samen met Frans Ghazi) liepen elkaar tijdens de Nijmeegse Vierdaagse tegen het lijf. De dj viel als een blok voor de eigenaresse van modelabel Supertrash. ,,Ik kwam haar tegen, ik zag haar en het was er.’’



Op de vraag van Keur wat zijn ontmoeting met Olcay anders maakte dan die met andere vrouwen, antwoordt De Wild kort: ,,Alles.’’ Ruud was eerder vier jaar getrouwd met presentatrice Tatum Dagelet, met wie hij dochter Toy kreeg. Zijn tweede huwelijk met Aafke Burggraaf duurde zeven jaar. Met haar heeft hij een zoon en een dochter.

Volgens de Radio 2-dj verandert de manier waarop je naar de liefde kijkt naarmate je ouder wordt. ,,Dan ga je keuzes maken’’, aldus Ruud. ,,Ze zeggen toch dat je een illusie armer wordt en een ervaring rijker? Volgens mij is dat wat er gebeurt.’’ En: ,,Als ik van iemand hou, dan hou ik van iemand. Dan komt daar geen ruis meer bij en ben ik klaar. Dan hoef ik het gelul op de achtergrond niet meer en mag de telefoon uit. Dan ben ik happy met iemand.’’



Met die uitspraken wil De Wild het hoofdstuk voorlopig afsluiten. ,,Zullen we het nu niet meer over Olcay hebben? Deze blijft gewoon. Ze is een blijver.’’

