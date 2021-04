Ruud de Wild krijgt goed nieuws van artsen: ‘Ik ben schoon!’

‘Het allerbeste nieuws dat we konden krijgen’, zo omschrijft vriendin Olcay Gulsen (40) het bericht dat zij en Ruud de Wild vandaag kregen. In een filmpje op Instagram praat het stel heen en weer over wat dit betekent voor de radio-dj. ,,Mijn waarde is gedaald, dat ik minder waard ben als het om ontstekingen gaat",, legt Ruud uit. Daarna stelt Olcay dat de ‘gevreesde k’ weg is. ,,Dat betekent dat je gezond bent", zegt ze. ,,Ja, ik ben heel gezond", reageert Ruud. ,,Maar ik vind het nog wel eng", vult hij aan.

Schoon

Op de radio bevestigt Ruud vanmiddag dat hij schoon is verklaard. ,,Nee, je kan nog niet weg”, zegt Ruud tegen zijn vervanger Eddy Keur op Radio 2. ,,Naar omstandigheden gaat het ook fantastisch. Alle waardes zijn goed en ik ben op de weg terug. Dat noemen ze schoon.”



Hij noemt de afgelopen maanden een behoorlijke rollercoaster. ,,Heel veel mensen dachten: zo dat is snel in drie weken, maar dit is al maanden aan de gang. Alleen de eerste twee ingrepen heb ik stil kunnen houden. Dat was niet naar wens verlopen. Dat was toen niet schoon en daarna heb ik een hele grote operatie gehad. En daar moet je wel even van bijkomen.”



De diagnose kanker heeft veel met de radio-dj gedaan, vertelt hij. ,,Er gaan wel heel andere wetten gelden. Je staat opeens oog in oog met je sterfelijkheid. Dat doet heel veel met je. Deze waarschuwing krijg ik niet vast nog een keer, dus je gaat opeens ook heel anders over het leven nadenken.”



Ruud maakte in maart bekend darmkanker te hebben en onderging vervolgens een darmoperatie. Hij mocht vrij snel na de operatie naar huis, maar werd niet veel later vanwege complicaties toch weer opgenomen in het ziekenhuis. Begin deze maand werd hij opnieuw geopereerd en dat verliep wel voorspoedig.