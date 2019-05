Ruud de Wild is de nieuwe radiokoning

,,Het scheelt natuurlijk wel dat Edwin Evers is gestopt, hè”, zet hij zijn koppositie in perspectief. ,,Maar het is uiteraard wel leuk om de nummer één te zijn. Ik heb er twintig jaar keihard voor gewerkt.”



De radiomaker die ook in de jury zat van het Eurovisie Songfestival, begon in januari 2017 bij de NPO Radio 2 waar hij voor KRO-NCRV op elke werkdag tussen vier en zes uur het programma De Wild in de Middag maakt. ,,Ik ben even van de radio geweest, heb me beraden, maar denk dat ik meer dan ooit mezelf ben”, aldus De Wild die laatst Erland Galjaard sprak. De voormalige programmadirecteur van RTL die tegenwoordig bij Talpa werkt, kocht een schilderij van De Wild, behalve dj ook kunstenaar. ,,Misschien zei hij het wel het meest treffend. Dat ik mezelf opnieuw uitgevonden heb. Zo voelt het ook. De vrijheid die ik hier krijg is fantastisch. Kijk, ik wil geliefd zijn, dat mensen mijn programma leuk vinden. Daar draait het om. Ik wil een inspiratiebron zijn voor andere radiomakers.”