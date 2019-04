Ruud de Wild draagt ineens geen zwart meer en Caroline is gespannen

Angela Groothui­zen en Chantal Janzen uit World's Best geknipt

13:17 De internationale talentenjacht The World's Best is vanaf 25 april wekelijks te zien op SBS6. Opvallend is dat Angela Groothuizen en Chantal Janzen, die plaatsnamen als juryleden in de ‘wall of the world’, niet in de Nederlandse uitzendingen voorkomen. Dat heeft SBS bekendgemaakt.