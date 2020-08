Rutger Castricum komt met nieuw seizoen van De Hofbar

In het programma benoemen burgers hun zorgen en problemen en vraagt Rutger namens hen de verantwoordelijke politici in Den Haag om opheldering. Eerder werden bijvoorbeeld vraagstukken over gesjoemel met windmolensubsidies en giftige kunstgrasvelden aan de kaak gesteld.



Rutger laat in een verklaring weten dat hij uitkijkt naar het nieuwe seizoen. ,,Burgers die zich niet gehoord voelen een stem geven en met hun zorgen en vragen verhaal halen bij politici, zodat de burger dichterbij de politiek komt te staan en andersom, dat is wat we nastreven en daar gaan we ons ook het aankomende seizoen hard voor maken.”