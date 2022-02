Ruslandkenner Pieter Waterdrinker boos op talkshow M: ‘Voor niets alles afgehouden’

Voormalig Ruslandcorrespondent Pieter Waterdrinker is boos op talkshow M . Waterdrinker hield speciaal voor de talkshow van Margriet van der Linden de speech van de Russische president Vladimir Poetin in de gaten, maar zijn bijdrage zat uiteindelijk niet in de uitzending.

Waterdrinker lucht zijn hart op Twitter, waar hij 28.000 volgers heeft. ‘Ik sta voor een of ander k*tprogramma tussen 7 en 8 op Nederlandse tv alles hier in Rusland (gratis!) te volgen. Houd al het andere af, zelfs BBC, want ze willen me spreken, dan bellen ze na afloop: ‘Ja, we konden je niet bereiken.’ Gratis hè?” Dit is M... Nooit meer voor mij’. Hij krijgt veel bijval onder zijn bericht.

Eindredacteur Erwin Schievink bevestigt dat het niet gelukt is om Waterdrinker in de uitzending te krijgen. De redactie van de talkshow ‘baalt ook ontzettend’. ,,Ik snap ook dat hij het vervelend vindt. We wilden Pieter graag spreken over de speech van Poetin, want dan zit je bovenop de actualiteit. Voor de uitzending hadden we hem daarvoor gevraagd. Tijdens de show lukte het niet om contact met hem te leggen vanuit de regie. Mijn collega heeft hem tijdens de uitzending wel aan de lijn gehad, maar vanuit de regie werkte het niet. En dat is wel nodig om hem live met de studio te laten praten.”

Schievink laat uitzoeken waardoor de technische problemen werden veroorzaakt. ,,Dat wil ik ook weten. We hebben direct na de uitzending contact gehad met Pieter en misschien praten we later deze week nog verder, want het is een goede spreker en we houden het contact graag warm. We hebben hem graag in de uitzending.”

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: