Rumag-presentatrice Roxanne Kwant aangerand op station

Kwant werd woedend op de man, ‘schold hem verrot’ en ‘wilde hem van de trap duwen', toen een meisje haar herkende op het station. ,,Dat meisje zei tegen mij: 'Kom Rox, we pakken nu de andere uitgang’", aldus Kwant. Ze vervolgt: ,,Maar what the fuck is er mis met je dat je op zo'n leeftijd nog denkt: hey het is grappig om een meisje nu aan de achterkant vast te pakken en gewoon vol droog te neuken? What the fuck is er dan mis met je?”



De presentatrice laat weten vandaag aangifte te doen van aanranding en de camerabeelden van het station op te vragen. Ook waarschuwt ze haar ruim 130.000 volgers op Instagram om - mocht het hen overkomen - direct 112 te bellen of vijf keer de uit-knop van hun telefoon in te drukken, daardoor wordt het alarmnummer automatisch gebeld.