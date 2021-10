Ruim twee miljoen kijkers zien Buddy door de grond zakken: ‘Gênant dat ik hier nog zit’

the masked singerPanellid Buddy Vedder kon gisteravond wel door de grond zakken bij de onthulling in The Masked Singer . Onder het glinsterende masker van de Octopus bleek een collega te schuil te gaan met wie hij ‘honderden scènes’ samen heeft gespeeld. De acteur herkende haar echter totaal niet en zette hij zijn geld in op heel iemand anders. ,,Het is echt gênant dat ik hier nog zit”, zei hij voor het oog van ruim twee miljoen kijkers.

De hints in het populaire RTL 4-programma liggen er zelden zo dik bovenop - en zijn zelden zo volslagen gemist. De Octopus reist veel, bleek uit haar introductiefilmpje. En ‘tent’ was een van de mogelijke steekwoorden. Buddy dacht meteen aan Martine van Os, die ook veel de hort op is voor We zijn er bijna, ook bekend van de tenten. Zij is presentatrice, maar heeft ook weleens geacteerd, net als Octopus.

In de video swipete Octopus in een datingapp langs Robèrt van Beckhoven, bekend van Heel Holland bakt, een show van Omroep Max, waar Martine ook een gezicht van is. Buddy en kompaan Gerard Joling wisten in elk geval zeker dat het geen heel jonge vrouw was. Ging het om Viola Holt misschien, of toch Monic Hendrickx?

Buddy’s definitieve keuze viel op Martine, want alle hints wezen naar haar. Gerard was het daarmee eens en hoewel Carlo Boszhard voor een andere BN’er ging, wist hij zeker dat Buddy en Gerard gelijk hadden.

Volledig scherm Buddy kon wel door de grond zakken bij de onthulling. © RTL

Maar nee. De hints wezen inderdaad duidelijk naar één iemand, maar niet Martine. Octopus komt graag tot rust aan de dijk of een meer, had ze gezegd. Samen is dat Meerdijk. In beeld stond een verkeersbord met ‘30' erop. Want Octopus loopt daar al 30 jaar rond. De afkorting L.A. was op Octopus van toepassing. De L van Laura, de A van Alberts. Op haar pak zaten ontelbaar veel pailletten. Pail-lette... Jette... van der Meij.

Volledig scherm Paillette... Jette van der Meij was de mysterieuze Octopus. © RTL

,,Ik baal’’, verzuchtte een getergde Buddy, die zelf jarenlang samen met Jette in Goede Tijden, Slechte Tijden speelde. ,,Ik heb echt honderden scènes met Jette gespeeld. Ik heb hier niet eens aan gedácht. Ik heb je weleens horen zingen, maar dat was een ander repertoire. Dat is lastig hoor.’’

Alleen Carlo bleek goed te hebben gegokt. Niet eens dankzij de hint die hij meteen had moeten herkennen. ,,Lalalalalaten we beginnen’’, had Octopus gezegd, precies zoals zijn vriendin Irene Moors altijd deed toen ze Laura Speelde in Pittige Tijden bij Telekids. Zijn mond viel open toen bleek dat hij gelijk had.

Volledig scherm Carlo was verbijsterd toen het masker af ging bij de Octopus. © RTL

,,Het was fantastisch om dit mee te mogen maken’’, zei Jette. ,,Met zo’n leuke groep, de groep met wie ik dit doe, zulke leuke mensen. Iedereen werkt achter de schermen zo keihard, het is enig om mee te maken. Maar ik zag niks.’’ Buddy kon er nog steeds niet over uit. ,,Als ik nu door deze desk heen zou kunnen, was ik door deze desk heen gegaan.’’

