Ruim 975.000 kijkers zien familie Meiland huilend Nadège in de armen nemen

met videoRuim 975.000 mensen zagen gisteravond hoe een emotionele Martien Meiland voor het eerst sinds haar allerminst gezellige afscheid in 2020 weer een ontmoeting had met schoonmaker Nadège. ,,Ik ben zo blij dat ik haar weer gezien heb.’’

In de aflevering stond Nadège voor het eerst weer op de stoep. De Meilandjes ontsloegen de schoonmaker in 2020 toen ze vanuit Frankrijk vertrokken naar Nederland, met een ordinaire mediaruzie tot gevolg. Nog voordat Nadège was aangekomen voor de hereniging, kreeg Martien het al moeilijk. ,,Die vrouw is zo ziek”, zei hij. ,,Ik vind het zo zielig. Eerst was het mis in haar buik. En nu hebben ze ook nog keelkanker gevonden.”

Even later sloten Martien en Nadège elkaar in de armen. De tranen rolden direct over Martiens wangen. ,,Hoe gaat het?” vroeg de familie meermaals aan haar. ,,Ze hebben een tumor in mijn keel weggehaald”, vertelde Nadège. ,,Dat is goed nieuws”, reageerde Martien. ,,Ik ben zo blij dat ik haar gezien heb”, aldus de oud-kasteelheer. Ook Erica was ‘heel bij’ dat ze Nadège weer even heeft kunnen zien.

Rampvlucht

Chateau Meiland trok iets minder kijkers dan de vierde aflevering van de serie Rampvlucht, over de Bijlmervliegramp in 1992. Gisteravond zaten volgens Stichting KijkOnderzoek 995.000 mensen voor de televisie voor de serie. Het KRO-NCRV-reeks, die vrijdag het Gouden Kalf voor Beste Dramaserie won, was daarmee het op zes na best bekeken programma van de dag.

Rampvlucht, met Joy Delima, Thomas Höppener en Yorick van Wageningen in de hoofdrollen, ging vorige week donderdag van start met ruim 1,2 miljoen kijkers. De twee afleveringen die volgden scoorden net iets minder: respectievelijk 805.000 en 968.000 kijkers. Vanavond wordt het vijfde en laatste deel uitgezonden.

Het NOS Journaal van 20.00 uur trok gisteren de meeste kijkers, ruim 2,1 miljoen. Radar (1,5 miljoen) en het Half Acht Nieuws (1,3 miljoen) waren daarna de grootste hits.

