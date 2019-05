Ruim 5,3 miljoen kijkers zien act Duncan Laurence, 4,7 miljoen mensen blijven op voor uitslag

De 25-jarige Duncan Laurence kwam zaterdag tijdens de finale als twaalfde in actie rond 22.00 uur. Tijdens zijn lied Arcade keken 5.309.000 mensen naar NPO 1, blijkt uit de kijkcijferanalyse. Ook aan het einde bij de uitslag was er een piek in de Nederlandse kijkcijfers, tegen 01.00 uur zagen 4.697.000 Nederlanders Duncan Laurence het festival winnen, zegt een marktonderzoeker van AVROTROS zondag.



In 2014 schakelden ruim 6,5 miljoen Nederlandse kijkers naar het einde van de puntentelling om te zien hoe Ilse DeLange en Waylon als The Common Linnets de tweede plek binnensleepten met hun liedje Calm After The Storm.



Ook Anouk trok in 2013 meer kijkers met haar act. Toen keken in ons land gemiddeld ruim 4,8 miljoen mensen naar haar optreden in de finale van het Eurovisiesongfestival in Malmö. Toen Anouk haar ballad Birds zong, keken 5,9 miljoen mensen. Ruim 5 miljoen mensen zaten toen voor de buis bij de telling van de stemmen. Anouk eindigde als negende bij de liedjeswedstrijd.