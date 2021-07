Ruim 4,1 miljoen mensen zien Italië EK-finale winnen

Britney Spears zoekt nieuwe advocaat om curator­schap te stoppen

11 juli Britney Spears neemt een nieuwe advocaat in de arm die ervoor moet zorgen dat de zangeres uit het curatorschap van haar vader wordt gehaald. Volgens TMZ heeft ze contact opgenomen met een groot advocatenkantoor en is ze van plan voormalig federaal aanklager Mathew Rosengart in te huren.