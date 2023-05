Ruim 200.000 minder kijkers voor tweede aflevering Nadia

Metallica doneert 40.000 euro aan Nederland­se stichting tegen huiselijk geweld

De Amerikaanse metalband Metallica heeft 40.000 euro gedoneerd aan Blijf Groep, een organisatie die zich inzet om huiselijk geweld te stoppen. ‘We zijn trots dat we Blijf Groep kunnen ondersteunen in hun missie een einde te maken aan huiselijk geweld’, laat de band weten in een persverklaring.