Ruim 2 miljoen kijkers voor Carlos en Colinda in ‘klassieke’ Ik vertrek-aflevering

Op de site van Ik Vertrek vertellen ze hoe het nu met hen gaat. Het afgelopen jaar is er een met ups en downs geweest. ,,We gingen ‘maar’ naar Spanje, maar door corona is dat ineens heel ver weg geworden”, vertellen ze over het gemis van hun zoons, die in Nederland zijn achtergebleven. Maar ze blijven nuchter. ,,We zijn blij dat we allebei flexibel zijn in het switchen van plannen. Het leven verloopt nu eenmaal nooit vlekkeloos en we moeten dealen met de dingen die op ons pad komen.”