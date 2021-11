Ruim 2,1 miljoen kijkers zien panelleden het uitgillen bij onthulling van harige monstertjes

The Masked SingerVoor de tweede week op rij zaten de panelleden van The Masked Singer er compleet naast. Ruim 2,1 miljoen kijkers zagen hoe een blauw en groen monstertje uitpakten met de hit Mamma Mia van ABBA, maar vervolgens werden aangezien voor presentatoren en komieken. Toen ze zich eenmaal onthulden, gilde Loretta Schrijver het uit. ,,Niet te geloven!”

De ‘uit de kluiten gewassen mormeltjes’, zoals presentator Ruben Nicolai ze omschreef, trapten hun entree in de studio af met wat hints. Ze hadden wat ‘tijd over’ en konden daarom dus meedoen aan The Masked Singer, hadden een ontzettend goede band samen en draaiden al een poosje mee. ,,Nick en Simon”, opperde Carlo Boszhard direct na het horen van de aanwijzingen.



Er waren nog meer raadsels: zo zou één van de twee harige beestjes een ‘serieuze stap’ maken en zou de ander nog ‘even met speelgoed blijven spelen’. Weer dacht Boszhard hardop na: het moest iets met Lego Masters zijn. Maar toen er plotseling een kappersstoel in beeld verscheen en er haarlak in het rond werd gespoten, veerde Buddy Vedder op. ,,He, wat is dit? Leco en Fred?”, vroeg hij zich hardop af.



De hints gingen nog even door, maar het werd niemand nu duidelijk om wie het zou gaan. Ook de special guests, Edsilia Rombley en Eddy Zoey, hadden geen flauw benul wie er in de pakken verscholen zaten. Het werd de panelleden nóg moeilijker gemaakt toen het duo Mamma Mia van ABBA vertolkte. Weer werd er gedacht aan Nick en Simon, maar dat was volgens Rombley niet het antwoord. ,,Dat is te makkelijk”, stelde de zangeres.

Komieken

Na het optreden van de Monstertjes mochten de panelleden vragen stellen. Een laatste kans om te achterhalen wie er in de pakken verscholen zaten. Waren het acteurs of presentatoren? Winston Gerschtanowitz, Albert Verlinde? Of waren het toch twee komieken, Jeroen van Koningsbrugge en Dennis van de Ven bijvoorbeeld? Het bleef slechts bij raden, want de twee beestjes waren niet van plan zo makkelijk hun ware identiteit te onthullen.



Toch moesten de panelleden van Ruben Nicolai met namen komen. Buddy Vedder, Edsilia Rombley en Gerard Joling zetten in op de Rotterdamse stylist Fred van Leer en visagist Leco van Zadelhoff. De andere drie panelleden, Carlo Boszhard, Eddy Zoey en Loretta Schrijver, gingen voor cabaretier Ruben van der meer en presentator Patrick Lodier.



Vlak voor de grote onthulling, stopte Ruben Nicolai de show. Er was hulp nodig om de zware maskers af te zetten en dus moeten Rombley en Zoey het podium op om een handje te helpen. ,,Ik vind het zo spannend”, kirde Rombley toen ze naast de Monstertjes stond. Zij kreeg samen met Zoey de primeur: de twee konden als eerste zien wíe er in de pakken verstopt zaten. ,,Aaaah!”, gilde Rombley het uit, toen dat eindelijk gebeurde.

Hints

Onder de maskers bleken Di-rect leden Frans ‘Spike’ van Zoest en Jamie Westland te zitten. Ook de andere panelleden stonden versteld van de onthulling. ,,Niet te geloven!”, riep Loretta Schrijver. En Eddy Zoey: ,,Wat zaten wij er naast! Ik zat die voetjes te kijken, dit moeten komieken zijn.” De ene ‘wauw’ na de andere ‘wauw’, passeerde nog de revue, maar toen was het tijd voor uitleg. De hints werden op een rijtje gezet.



Op de shampoofles die eerder in beeld was, stond ‘direct resultaat’. Dat verwees naar de naam van de band. De andere hint, de winst van een televisieprogramma, werd ook verklaard. Westland was namelijk winnaar van Het Perfecte Plaatje en Spike won in 2016 de dirigenten-talentenjacht Maestro. Zo vielen een voor een alle puzzelstukjes op hun plek.

Het eenmalige optreden van Spike en Westland, het tweede duo bij The Masked Singer, stond in het teken van Project glimlach. Met die actie haalt RTL de komende tijd geld op voor onderzoek en projecten die bijdragen aan het verminderen van angst, pijn en stress bij de 380.000 kinderen die jaarlijks worden behandeld in een van de zeven grootste kinderziekenhuizen van Nederland.

Reguliere onthulling

Er was deze aflevering ook weer een reguliere onthulling. Het Elfje moest eraan geloven en haar identiteit bekendmaken: het ging om Isa Hoes. De panelleden konden hun oren en ogen niet geloven toen de schrijfster het masker af deed. Namen als Igone de Jongh, Natasja Froger en Nicolette Kluijver werden genoemd, maar niemand had verwacht dat Hoes in het pak zou zitten. ,,Oh, wat erg. Ik heb het allemaal gezien, ik heb je altijd bewonderd. Hoe kan het?”, reageerde een gefrustreerde Carlo Boszhard.

