Ruim 1,7 miljoen mensen zien Waylon huilen om 16-jarige zoon

Publieks­prijs Idfa gaat naar Don't Be a Dick About It

0:46 Op het International Documentary Festival Amsterdam (Idfa) is Don't Be a Dick About It uitgeroepen tot winnaar van de publieksprijs. Regisseur Benjamin Mullinkosson ontving de prijs uit handen van presentatrice Nadia Moussaid tijdens de uitzending Best of Idfa van VPRO-tv op NPO2.