Ruben Nicolai smoorverliefd op Paulien: ‘Ik liep vol schaamte over de dansvloer’

,,Ik dacht dat ik echt als een ninja zat te gluren en dat niemand wat in de gaten had’’, vertelde Ruben vanavond over de ontmoeting tegen RTL Boulevard. ,,Maar bij keer nummer tien draaide ze zich om en zei ze in de lucht: ‘Kom anders gewoon even hierheen’. En toen deed ik de walk of shame over de dansvloer naar haar toe: ‘Hallo, ik ben Ruben’. En sindsdien is het eigenlijk heel gezellig.’’



Nicolai was eerder elf jaar getrouwd met Laurien, met wie hij dochters Liv (13) en Daantje (8) kreeg. De jaren daarna waren er regelmatig flirts, maar tot een echte relatie kwam het niet. ,,Zodra het serieus werd, hield ik de boot af”, zei hij daar in 2018 over. Hij was toen al wel klaar voor een nieuw liefdesavontuur. ,,Ik heb niet voor niets een huis met een open haard: daar wil je eigenlijk niet in je eentje voor liggen. Dat moet je samen doen, op een kleedje.’’



Ruben heeft momenteel een behoorlijke kijkcijferhit te pakken met zijn nieuwe programma Lego Masters; de eerste aflevering trok bijna 1,6 miljoen toeschouwers. De show past wel bij de coronacrisis, aldus Ruben. ,,Lego is voor nu een heel fijn en voor de hand liggend tijdverdrijf”, zei de presentator onlangs. ,,Tot je met je slaperige hoofd, met je bak koffie in de hand, met je blote voet op een blokje van zes gaat staan. Dat is Lego ook.”