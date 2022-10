Ruben Nicolai is meer dan een presentator in The Big Show: ‘Voor één aflevering bijna vijf uur opnames’

Met video Ruim 1,3 miljoen mensen zien Champions Lea­gue-nederlaag Ajax

Ruim 1,3 miljoen mensen hebben gisteravond op RTL 7 het verlies van Ajax in de Champions League-wedstrijd tegen Liverpool gezien. De Amsterdamse club verloor met 0-3 van de Britten. De wedstrijd staat op de tweede plek in de lijst met best bekeken programma’s, aldus Stichting KijkOnderzoek (SKO).

