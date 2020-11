RTL trekt definitief de stekker uit sitcom Kees & Co

Chantal Janzen stopt na één seizoen alweer met Kees & Co

25 september Chantal Janzen zal niet terugkeren als Coosje in Kees & Co. De comedyserie rond Kees Heistee, een rol van Simone Kleinsma, werd dit jaar nieuw leven ingeblazen, maar door de drukke agenda van de RTL-ster is ze genoodzaakt nu al afscheid te nemen van de serie. Dat vertelde ze vanavond in RTL Boulevard.