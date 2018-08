RTL-topman: 'Publieke omroep moet stoppen met reclames'

Nieuwe miniserie Michael Jackson in de maak

8:36 Gisteren, de dag dat Michael Jackson 60 jaar zou zijn geworden, is naar buiten gekomen dat er een onthullende miniserie over de King of Pop gemaakt gaat worden. Het project is gebaseerd op het boek My Friend Michael: An Ordinary Friendship With an Extraordinary Man, dat in 2011 door Frank Cascio geschreven is. Cascio was goed bevriend met Jackson.