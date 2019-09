RTL luistert naar kijker: vanavond keert oude tune van Het Spijt Me terug

De introductie van de nieuwe tune van Het Spijt Me zorgde vorige week voor ophef. Het dj-duo Smash & Aries maakte samen met zangeres JamesDee een hedendaagse versie van het bekende nummer. Op sociale media regende het negatieve reacties. Ook de uitslag van een poll op deze site was duidelijk: liefst 80 procent van de ruim 4000 stemmers gaf aan dat RTL de oude tune had moeten houden. RTL-baas Peter van der Vorst twijfelde niet lang en grijpt bij de tweede aflevering al in. Een woordvoerder van de zender laat weten aan RTL Boulevard : ,,We vonden het liedje dat er nu in zat leuk en van deze tijd. Maar als zoveel mensen dat aangeven, is het een kleine moeite om het liedje van Anita terug te brengen.”

Bloemetje

Caroline Tensen vertelde eerder deze week op deze site nog over de vernieuwingen bij het programma. ,,Zo grappig dat zoveel mensen zich dat boeketje nog herinneren”, zei ze, doelend op het bekende sorry-bloemetje dat in de nieuwe versie is verdwenen. ,,We hebben er veel over vergaderd: moeten die bloemen weer terug? Maar het leek ons gewoon iets te tuttig. We wilden vernieuwen, hè. Dat boeketje paste er gewoon niet meer bij. En ik moet zeggen: ik miste het ook niet bij het opnemen.”



Er werd zelfs getwijfeld of Het Spijt Me weer als titel gebruikt moest worden. ,,Maar uiteindelijk bedachten we: als wij het niet doen, doen anderen het wel, want het komt op hetzelfde principe neer.”