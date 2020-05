RTL komt met live sportquiz

In verschillende rondes komen allerlei facetten van de sportwereld voorbij, zoals vragen over WK’s, EK’s en de Olympische Spelen en sportfilms tot blunders en gedrag van sporters in hun privéleven met anekdotes en herinneringen. In totaal zijn er tien rubrieken waarvan er elke week verschillende worden gespeeld. De finale is elke week hetzelfde: een jaartallenronde. De gasten in de studio zijn niet de enigen die hun sportkennis kunnen testen. Via www.dertlsportquiz.nl kun je als fan, kijker en sportliefhebber zaterdag thuis live meespelen. De RTL Sportquiz begint zaterdag om 19.00 uur bij RTL 7.