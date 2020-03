RTL: Geen strafbare feiten gepleegd in De Villa

Volgens RTL en producent Blue Circle is er uit onderzoek gebleken dat er geen strafbare feiten zijn gepleegd tijdens de opnames van realityprogramma De Villa. Het programma kwam in november in opspraak toen een kandidate in een aflevering zou zijn aangerand.

‘Op basis van het (ruwe) beeldmateriaal, beschikbare documenten en gesprekken met betrokkenen heeft de commissie van experts onder leiding van strafrechtadvocaat Richard Korver geoordeeld dat er geen strafbare feiten zijn gepleegd’, schrijven RTL en Blue Circle in een persverklaring. Volgens de zender en producent was sprake van een ‘veilige omgeving’ met ‘duidelijke grenzen en passende ondersteuning’. Dat bij kijkers thuis de indruk ontstond dat er wel een kandidate werd aangerand, komt door ‘ongelukkige inschattingen in het montage- en uitzendproces’.

In De Villa namen acht vrijgezellen een week lang hun intrek in een luxueus onderkomen onder de Spaanse zon. In de bewuste aflevering in november was te zien hoe een van de deelneemsters dronken naar bed ging. Ze deed nog open voor een medekandidaat, die op haar deur klopte. Ze ging weer op bed liggen, waarna hij aan haar lichaam zat, aan haar string trok en bovenop haar dook. De man was volgens haar door productie opzettelijk naar haar kamer gestuurd om te checken hoe het met haar ging, omdat ze ‘niet meer te zien was op camerabeelden’.

Omdat er achter de schermen veel misging, schortte RTL alle guilty pleasure-shows enige tijd op en stelde twee onafhankelijke onderzoeken. Zo onderzocht Hoffmann Bedrijfsrecherche een integriteitsonderzoek naar het productie-, montage- en uitzendproces. Een speciale commissie van experts, onder leiding van strafrechtadvocaat Richard Korver, oordeelde over de vraag of er sprake is van enig strafbaar handelen. Om de privacy van de individuele deelnemers te waarborgen, zijn alleen de conclusies op hoofdlijnen bekendgemaakt.

Opgelucht

RTL-directeur Peter van der Vorst is opgelucht dat er geen strafbare feiten zijn gepleegd. ,,Wij moeten wel lering trekken uit de conclusies. De beelden die de maatschappelijke discussie hebben aangewakkerd, zijn door de montage en onze checks geglipt. Dat had nooit mogen gebeuren en dat spijt ons. Het is heel begrijpelijk dat dit tot publieke verontwaardiging heeft geleid. Dat is onze verantwoordelijkheid en dat hebben we ook uitgesproken naar de deelnemers.”

Ook Georgette Schlick, CEO van Blue Circle, zegt lering te trekken uit wat er gebeurd is. ,,Een aantal betrokkenen heeft veel last gehad van de situatie die is ontstaan, en voor sommigen geldt dat nog steeds. Dat spijt ons enorm. Ten aanzien van de kandidaten is voor ons als producent juist het welbevinden van de deelnemers aan onze programma’s essentieel. Dat deze keer het programma tot negatieve ervaringen heeft geleid, betreuren we dan ook ten zeerste. Gelet op de veranderde maatschappij waarin we leven hadden we de montage scherper moeten bekijken, zodat we hadden kunnen voorkomen dat de suggestie van strafbare feiten kon worden gewekt.”