RTL doet horrorfilm Sint in de ban vanwege Zwarte Piet

,,De licentie voor de film Sint is vorige maand verlopen", legt een zegsvrouw uit. ,,Wij hebben niet verlengd, omdat wij een 'schoorsteenpietbeleid' hebben. Al jaren. Dat is een bewuste keus, omdat we geloven dat Piet juist een onderdeel moet blijven van het sinterklaasverhaal. De schoorsteenpiet staat dicht bij de oorsprong en vinden wij een prachtig alternatief om ervoor te zorgen dat Piet niet verdwijnt van het toneel en tegelijkertijd een personage is waar alle kinderen, ongeacht hun afkomst, van kunnen genieten."



De film Sint, waarin een demonische variant van de goedheiligman (gespeeld door Huub Stapel) mensen vermoordt, wordt nu uitgezonden door Veronica. De horrorfilm deed in 2010 ook al flink wat stof opwaaien. Regisseur Johan Nijenhuis was toen boos op zijn collega Maas omdat op de poster, die overal in het land in bushokjes hing, de demonische versie van de goedheiligman stond afgebeeld. Dit zou slecht zijn voor kinderen, claimde Nijenhuis.



Verbrande pieten

Regisseur Dick Maas laat in een reactie weten ‘te snappen’ waar het besluit vandaan komt. Maar de meeste pieten in de film zijn verbrand, daar gelden volgens mij weer heel andere regels voor. In 2010 was er nog helemaal geen discussie over de kleur van Zwarte Piet.’ De filmmaker heeft een script liggen voor een vervolg op Sint. Hij kan nog niet zeggen wat de kleur van de pieten in de sequel wordt.



Overigens verklaarde omroepbaas Dominique Weesie donderdag aan deze krant dat zijn omroep PowNed voortaan ook geen Zwarte Pieten meer toont. De rechtse omroep deed hier tien jaar geleden nog niet zo moeilijk over. ,,Maar ook ík denk: moeten we nog wel terug willen naar Zwarte Piet? Tegenstanders hebben misschien toch wel gelijk. Laten we het maar gewoon afschaffen. Al doende leert men.”