‘RTL Boulevard zal eigen deskundige Peter R. de Vries kritisch ondervragen’

Volgens een woordvoerder van RTL is er uitvoerig met De Vries gesproken. Hij is en blijft deskundige bij RTL Boulevard , maar zal geen nieuwsitems becommentariëren die zijn gerelateerd aan het bewuste Marengo-proces. ,,Onze andere crime-experts zullen de nieuwsfeiten over de Marengo-zaak op een objectieve manier behandelen’’, meldt een woordvoerder van RTL.

,,Als Peter bij RTL Boulevard staat en het gaat over de zaak, dan zal steeds duidelijk worden aangegeven dat Peter hierin ‘partij’ is als vertrouwenspersoon. In die hoedanigheid kan hij dus kritisch geïnterviewd worden in het programma. We zullen die scheidslijn tussen zijn rol als misdaadverslaggever en zijn rol als vertrouwenspersoon goed in de gaten moeten houden.’’