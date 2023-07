RTL Boulevard gaf ruim baan aan de meest verwerpelijke trend van deze tijd

recensie Schokkende Net­flix-do­cu Take Care of Maya is even traumatise­rend als relevant

Dat zich voor de Amerikaans-Poolse ouders Jack en Beata Kowalski een nachtmerrie ontvouwt wanneer ze in 2016 hun dochtertje naar de Eerste Hulp brengen, is een haast cynisch understament. Take Care of Maya, nu te zien op Netflix, kan zo het discutabele lijstje met meest deprimerende documentaires aller tijden in. Maatschappelijk relevant? Zeker. Maar wie raad je zoiets schrijnends aan?