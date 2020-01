RTL beslist komende weken over lot coaches Anouk en Lil’Kleine

De aanvaring liep daarna vooral achter de schermen hoog op, waarbij de vraag was of één van de twee, of misschien wel allebei, volgend jaar nog in de bekende rode coachstoelen zou zitten. ,,Net als ieder jaar nemen we ook dit jaar de coachsamenstelling weer onder de loep. Dat proces gaat nu een beetje beginnen. We kunnen daarom op dit moment nog geen uitspraken doen over de coachsamenstelling van volgend seizoen””, verklaart een woordvoerder van RTL.



The voice of Holland, bezig aan het tiende seizoen, beleeft vrijdagavond zijn tiende aflevering. Het programma is in de fase van The Battles aanbeland. Begin november werd bekend dat Anouk en Lil’ Kleine met elkaar in de clinch lagen. De rapper zou Anouk hebben uitgescholden. ,,Mijn god, wat een sensatie”, zei ze later. Toen Scholten door 538 naar de ruzie werd gevraagd, zei hij: ,,Gevochten is niet waar. Ik wil me vooral focussen op The Voice. Ik ben niet uit op ruzie. De media heeft zich genoeg geuit, Anouk heeft genoeg geuit. Als ze maar weten dat ik niet voor de ruzie kom en gewoon voor The Voice! En we maken het met zijn allen af met veel plezier!”