RTL-baas Peter van der Vorst: Geef Zomer met Art een kans

,,Het is best lastig om aan het begin van een hele hete zomer, een letterlijk hete zomer, en ook nog het WK vrouwenvoetbal tegenover je, een nieuw merk uit de grond te stampen", reageerde Peter zondag in RTL Boulevard. ,,Dat is wel wat Art op dit moment aan het doen is. Dan zie je meteen in de eerste week dat heel veel mensen daar direct een harde mening over vormen terwijl je een programma echt de tijd moet geven."



Het programma trok woensdagavond slechts 99.000 kijkers, een diepterecord. Tegelijkertijd keken iets meer dan 5 miljoen mensen naar de halve finale van de Oranjeleeuwinnen op het WK. Ook noteerde het programma al snel lagere kijkcijfers dan voorganger RTL Late Night met Twan Huys.



Volgens Peter kijken veel mensen op een later tijdstip de show terug. ,,Wat we zien is dat heel veel mensen echt hun eigen moment kiezen wanneer ze het programma willen kijken. Juist met het goede weer zie je dat heel veel mensen ook op hun mobiel het programma terugkijken, via Videoland bijvoorbeeld. Dus wij zijn helemaal niet negatief.”