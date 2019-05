RTL 4 wint zangshowoorlog: All Together Now stijgt, It Takes 2 zakt in

All Together Now begon drie weken geleden hoopvol met 1,1 miljoen kijkers. Een mooie score voor RTL, maar afgelopen week haakten ruim 300.000 belangstellenden af. Dit terwijl It Takes 2 juist stabiel bleef op SBS 6 met 678.000 liefhebbers. De grote vraag was dus in Hilversum: zou SBS 6 de vrijdagavond afpakken van RTL 4? It Takes 2 werd overgenomen van RTL, dus dat zou een pijnlijke nederlaag zijn. Het antwoord is na gisteravond bekend: Nee, RTL 4 blijft John de Mol voorlopig nog de baas.



De kijkcijfers van All Together Now trokken juist weer wat aan naar 948.000. It Takes 2 zakt juist iets in naar 547.000 kijkers. De grote winnaar van de avond is echter de publieke omroep. André Rieu scoorde op primetime op NPO 1 ruim 1,22 miljoen kijkers. Twee voor Twaalf deed het op NPO 2 nog net iets beter met 1,24 miljoen liefhebbers.