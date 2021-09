RTL 4 spoilert per abuis Robinson-afvaller Stefano Keizers

De cabaretier, immens populair in Expeditie Robinson, was de afvaller van die avond, maar dat was tijdens de break nog niet bekend. Keizers zou na de break de individuele proef verliezen van John de Bever en dan pas het eiland én het programma moeten verlaten. ,,We begrijpen de teleurstelling bij de fans”, reageert een woordvoerder van RTL 4. ,,Dit is in enthousiasme gegaan en had niet mogen gebeuren.”