RTL 4 komt met kindereditie van kijkcijferhit LEGO Masters

Update Perfectio­nis­ti­sche Lynn (14) blaast The Voi­ce-coa­ches omver

1 mei Ze is pas 14 jaar, maar wist de coaches vanavond in The Voice Kids al flink te verbazen met haar stem. Lynn uit Almere Buiten vertolkte het nummer Creep van Radiohead. Een lied dat niet bepaald een van haar favorieten is, maar waar ze wel van wist dat ze het goed kon zingen. ,,Dit was sensationeel”, jubelde Miss Montreal na afloop voor het oog van1.374.000 kijkers.