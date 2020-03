Royston Drenthe maakt acteerdebuut in Mocro Maffia

Begin dit jaar liet Drenthe (32) aan deze site los zijn acteerdebuut te maken in een serie. Om welke serie het ging, wilde de voetballer, die nu voor Kozakken Boys uitkomt, niet loslaten. ,,Dat is geheim, je weet toch. Ook de rol is nog geheim, snap je. Laat ik het zo zeggen: de rol moet wel een beetje passen bij wie ik ben. Misschien speelt Royston Drenthe dus wel gewoon Royston Drenthe", zei hij toen.



Inmiddels mag Drenthe het grote nieuws met de buitenwereld delen. En dat doet hem goed. ‘Ik ben super enthousiast over mijn deelname in de serie en kan niet wachten om de kijkers te mogen amuseren met mijn rol', schrijft hij op Instagram. ‘Ik vind het meer dan spannend om jullie deze andere kant van Royston te laten zien maar ik hoop dat jullie er net zo van gaan genieten als ik’, aldus Drenthe, die in de huid van een bendelid zal kruipen.



Het tweede seizoen van de hitserie Mocro Maffia is sinds vrijdag te streamen op Videoland. Acteur Walid Benmbarek liet in een interview met deze site weten dat het tweede deel 'nog rauwer en harder’ is.