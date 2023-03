Roy Donders en vriendin Michelle verwelkomen eerste kindje

met fotoRealityster en zanger Roy Donders (32) is vrijdagochtend voor de eerste keer vader geworden. Zijn vriendin Michelle is bevallen van een dochter.

Dat meldt de Brabander op Instagram. ,,Vanochtend om kwart voor negen is ons kleine wondertje geboren’’, vertelt Roy zijn volgers in een video vanuit het ziekenhuis. ,,Romy Johanna Maria Donders. Ze weegt 3275 gram, ze is kerngezond.’’

Met Michelle, die tijdens de zwangerschap extra in de gaten werd gehouden omdat ze diabetes heeft, gaat ook alles goed. ,,Romy is wel geboren via een keizersnede. Michelle heeft nog veel last van de wond, een beetje nabloedingen. (...) Hopelijk mogen we morgen naar huis. Nu gaan we lekker van elkaar genieten.’’

Zelf verbaasd door gevoelens

Donders was zelf verbaasd toen hij verliefd werd op de Eindhovense Michelle, die hij in 2021 tijdens een reis in Griekenland leerde kennen. Hij had voorheen relaties met mannen. Michelle was tijdens de reis nog samen met haar vorige vriend en de omgang met Roy was vriendschappelijk. Toen haar relatie uitging, kreeg Michelle gevoelens voor de zanger. Omdat ze dacht dat hij homoseksueel was, schoof ze die opzij.

Maar Roy voelde hetzelfde. ,,Op een avond werden we allebei een beetje dronken en merkte ik dat ze iets in mij losmaakte wat ik niet kende’’, vertelde hij aan Libelle. ,,Ze hoefde mij maar aan te raken en ik kreeg al kippenvel. Ik heb toen gezegd: ‘schat, ik denk dat ik meer voor jou voel dan alleen vriendschap. Zou je dat met mij willen uitzoeken?’”



Romy Donders, de dochter van Roy Donders en zijn Michelle.

Zwangerschapstest binnen een maand

Michelle had na de breuk geen huis meer en trok snel bij Roy in, samen met haar dochter Bibi uit een eerdere relatie. Donders was eerder niet echt bezig met een kinderwens, maar Bibi wakkerde die aan.

,,Als er zo’n kleintje op mijn schouder ligt, kan alles mij verder gestolen worden’’, aldus de ‘stylist van het zuiden’. Binnen een maand kochten ze de eerste zwangerschapstest. ,,Voor mijn gevoel ben ik nog niet voorbereid op het vaderschap, maar ik denk dat ik een gevoel krijg dat ik niet kan omschrijven als ik straks mijn dochter in mijn armen houd”, zei hij.

De babykamer zit vol glitters, een stijl waar Michelle nog gekker op is dan Roy zelf. Zijn leven heeft na enkele tegenslagen, zoals de dood van zijn grootouders, dankzij Michelle weer ‘richting’. Volgens Michelle maakt Roy haar ‘compleet’. ,,Voordat ik haar kende, dacht ik dat het liefde was wat ik met sommige mensen ervaarde’’, zei Roy. ,,Maar nu weet ik hoe dat echt voelt. Ik weet duizend procent zeker dat zij het is.”

