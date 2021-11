Roxeanne is weer opgeladen en Bridget brengt ode aan ‘leukste persoon op aardbol’

Een weekendje samen van de liefde genieten, is zo nu en dan echt nodig, weten Chantal Bles en Robert Doornbos .

Angela de Jong: ‘Nee gezegd tegen aanbod John de Mol, alles is schone schijn bij de tv’

Van de bravoure van Ali B was ineens niks meer over

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Regenachtig weer of niet: Heleen van Royen geniet gewoon van de zondag.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bas Smit genoot van Marbella en maakte daar een planning voor 2022, maar hij ontdekte ook dat golden hour niet altijd even fijn is.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Er is maar één iemand bij wie Bridget Maasland voor de volle honderd procent zichzelf kan zijn: haar zoon Mees.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Voor wie wel eens twijfelt aan zijn of haar lichaam: Miljuschka Witzenhausen geeft je vandaag vijf tips om je lichaam te omarmen.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Met pijn in haar hart neemt Soundos El Ahmadi, als gevolg van de nieuwe coronamaatregelen, tijdelijk afscheid van het theater.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Roxeanne Hazes is weer helemaal opgeladen na een paar dagen vertoeven in een schattig huisje in Limburg.