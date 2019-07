Roxeanne Hazes traint zich suf: ‘Ik ben ook nog vrouw en geliefde’

Roxeanne schrijft in haar nieuwste column al sinds haar jeugd last te hebben van overgewicht. ‘Al sinds ik me kan herinneren was ik zwaarder dan mijn klasgenoten en daardoor ken ik ook bijna elk dieet. Goed of slecht, het werkt. Voor even, helaas’, schrijft ze. Als de zangeres nu terugkijkt op oudere foto’s, is ze van mening dat ze er toch wel mocht zijn. ‘Ik was gewoon, zoals mijn oma altijd zei, ‘een lekkere, flinke griet’. Niets mis mee.’



De 26-jarige Roxeanne was dolgelukkig toen ze vorig jaar in verwachting raakte. Dat betekende voor haar namelijk maar één ding: ‘ Voor eventjes mocht ik, zonder veroordeeld te worden, dik zijn.’ En dat gegeven omarmde ze met alle liefde. Ze schrijft letterlijk álles in dubbele hoeveelheid te hebben gegeten, waardoor ze tijdens haar zwangerschap dertig kilo aankwam. Een deel van die kilo's vloog er na de geboorte van zoon Fender weer af, maar toen ze stopte met het geven van borstvoeding woog ze ‘ineens weer honderd kilo’.



De komst van zoontje Fender zorgde ervoor dat Roxeanne zichzelf op de tweede plek zette. Al haar aandacht ging naar hem, terwijl ze zelf last had van spanning. Haar seksleven ging erop achteruit, ze vergat wel eens te douchen en scheerbeurten liet ze ook zich voorbij gaan. ‘De hormonen gierden door mijn lijf en soms kon ik het gewoon niet opbrengen om gelukkig te zijn, laat staan om voor mezelf te zorgen.’