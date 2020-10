Roxeanne Hazes staat open voor duet met broertje André

De ruzie tussen de Hazes-kinderen is al weer even voorbij en dus lijkt een gezamenlijk liedje niet ver weg. ,,Ik zeg nooit nooit. Ik zou dat best ooit heel leuk vinden”, zegt Rox op de vraag of er binnenkort een duetje inzit.



De dochter van André senior is blij dat ze weer contact heeft met haar broer. “Sinds hij weer in mijn leven is, heb ik nooit echt meer het gevoel gehad dat hij het gat in mijn hart was”, zegt Roxeanne. “Met hem bedoel ik dan zijn gezin. Als je elkaar dan weer hebt en ziet en zo’n fijne band met elkaar hebt, dan merk je dat het leven sowieso een stuk kleurrijker wordt.”



Rox zegt daarnaast veel te herkennen in André. ,,We lijken ook heel veel op elkaar in ons karakter en ons doen en laten. We hebben dezelfde emoties en heel veel met elkaar meegemaakt, heel veel met elkaar gedeeld. Dat is dan fijn om met hem te bespreken. Herinneringen omhoog halen en tegelijkertijd nieuwe herinneringen te maken met die kleintjes.”