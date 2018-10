Roxeanne Hazes laat naam zoontje op hand tatoeëren

,,Fender Andrew Arnold Zwennes'', schrijft de dochter van wijlen André Hazes vandaag trots bij het kiekje van haar nieuwe aanwinst. Te zien zijn de letters FAAZ, geschreven in strakke hoofdletters.



Fans van de brunette reageren vrijwel allemaal positief op haar nieuwe tattoo. 'Super gaaf! ' en 'Wat speciaal', luiden enkele reacties. Toch is een enkeling van mening dat de tatoeage op haar hand wat minder is. 'Vind de plek niet mooi', reageert iemand.



Roxeanne Hazes heeft al meerdere tatoeages op haar lichaam, waaronder één als eerbetoon aan haar vader.