Roxeanne Hazes komt nog dit jaar met opvolger van debuutalbum

Mocro Maffia krijgt vijfde seizoen op Videoland

Mocro Maffia krijgt een vijfde seizoen op Videoland. Vanavond keken cast, makers, fans en genodigden gezamenlijk naar de laatste aflevering van de misdaadserie. Die seizoensfinale van de vierde reeks was te zien in De Gashouder in Amsterdam. Voor het publiek begint het slot middernacht.

17 maart