'Roxeanne Hazes heeft niet ’s lands meest interessante stem'

albumrecensiesOnze muziekkenners bespreken elke week een aantal nieuw uitgekomen albums. Deze keer: Roxeanne Hazes ( In mijn bloed ), Queens of the Stone Age ( Villains ), Triggerfinger ( Colossus ) en The War On Drugs ( A Deeper Understanding ).

Roxeanne Hazes – In mijn bloed (3 sterren)

Ze heeft haar vorm gevonden, meldt Roxeanne Hazes (24) bij haar solodebuut. In haar nog jonge loopbaan was ze al smartlappenvertolkster (aan de zijde van broer Dré in de voetsporen van hun vader) en deejay. In mijn bloed bevat Nederlandstalige elektropop, die neigt naar de productie van Lady Gaga (Elvis & Dolly) en die van Lana Del Rey (In mijn bloed). In combinatie met hedendaagse teksten een verfrissend en innovatief pakket, dat alleen net niet voldoende substantie bevat om tot de laatste song te intrigeren. En dan valt ook op dat Roxeanne niet ’s lands meest interessante stem heeft. (Stefan Raatgever)

Queens of the Stone Age – Villains (4 sterren)

Er zullen puristische hardrockers zijn die gruwen bij het idee. Queens of the Stone Age in handen van producer Mark Ronson, de man achter Amy Winehouses Back to Black en megahit Uptown Funk met Bruno Mars. Maar wat een feest is de samensmelting van de striemende rock van Josh Homme en zijn mannen met de voorkeur voor melodieuze pop van Ronson. Waren sommige songs op de laatste QOTSA-albums wel erg wijdlopig, op Villains klinkt de gitaarband puntiger dan ooit. De sterke eigenschappen van de band - de fijne hoekige riffs, de woeste drums en Hommes klaaglijke zangstem - krijgen extra nadruk. Daarbij klinkt de band - en daarin ligt vooral Ronsons inbreng - niet meer zo dodelijk serieus. Fris en modern, maar gelukkig zonder hippe beats of computereffecten: Queens of the Stone Age is weer springlevend. (Stefan Raatgever)

Volledig scherm Queens of the Stone Age - Villains © PR

Triggerfinger – Colossus (4 sterren)

Volledig scherm Triggerfinger - Colossus © PR Er moeten de afgelopen jaren heel wat argeloze I Follow Rivers-fans verschrikt van het lokale festivalterrein zijn geblazen. Op de golven van die akoestische megahit speelde Triggerfinger op vrijwel elke festivalweide, maar de band bleef daarbij altijd zichzelf: rauw en vooral ziedend hard. Voor wie die donderende bluesrock waardeert, is het vijfde groepsalbum Colossus een geval van ‘geen nieuws is goed nieuws’. Neemt niet weg dat het Vlaamse drietal zich binnen zijn eigen idioom wel steeds verbetert. Zo is het orkaankrachtige Upstairs Box misschien wel de beste Triggerfinger- song ooit. (Stefan Raatgever)

The War On Drugs - A Deeper Understanding (4 sterren)

Na doorbraakalbum Lost in The Dream pakt de Amerikaanse rockband The War On Drugs op vervolgalbum A Deeper Understanding lekker door. Met een groter platenlabel, meer toetsen, meer gitaren en een vernuftigere productie maakt de groep weer een stapje richting De Perfecte Popplaat. Maar zover is het nog niet. Want hoewel geestverwante topartiesten als Springsteen en Tom Petty een moord zouden doen voor doorwrochte liedjes als Holding On en You Don’t Have To Go, klinkt dit album bij vlagen zo keurig en smetteloos dat het moeite kost een gaap te onderdrukken. (Mark Roos)