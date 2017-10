Roxeanne Hazes en Boef in race voor MTV Award

De award gaat sowieso naar een nieuwe winnaar. Vorig jaar ging Broederliefde er met de winst vandoor, Kensington won in de drie jaar daarvoor. Chef'Special is de enige act die eerder genomineerd was, in 2012 en 2014. De prijs voor beste Nederlandse act wordt uitgereikt tijdens een pre-party op 6 november in Amsterdam. De ceremonie wordt gepresenteerd door MTV-host Kay Nambiar en vlogger Monica Geuze.

Garrix

Ook tijdens de echte awardshow op 12 november in Londen is er nog een Nederlander met een winstkans. Martin Garrix kan zijn voor de derde achtereenvolgende keer de prijs in de categorie Best Electronic ophalen. Hij neemt het op tegen David Guetta, Major Lazer, Calvin Harris en The Chainsmokers.

De internationale nominatielijst wordt verder aangevoerd door Taylor Swift met zes nominaties, op de voet gevolgd door Shawn Mendes die er vijf binnen wist te slepen. Beiden maken kans in de categorie Best Artist en Best Pop.