Roxeanne boos om Hazes-docu: ‘Niet akkoord met gebruik van privébeelden’

Roxeanne Hazes is boos op AVROTROS omdat in een documentaire over haar vader privébeelden zijn gebruikt van het gezin Hazes waarop zij te zien is. De zangeres stelt vanavond in een bericht op Instagram geen toestemming te hebben gegeven om de beelden te gebruiken in Kleine jongen, zoals de vierdelige serie heet.