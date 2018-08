Rox deelt babystruggles: Ik probeer al twee dagen mijn tanden te poetsen

Roxeanne Hazes is dolblij met haar zoontje Fender, maar ze vindt ook dat nieuwe moeder eerlijker mogen zijn over dat de kraamperiode best pittig is. ,,Laat je niet misleiden door de perfecte social posts. Mama zijn is prachtig, maar ik probeer al twee dagen mijn tanden te poetsen.''

De zangeres, de dochter van volkszanger André Hazes, beviel op 10 juli van zoon Fender en laat via Instagram haar fans meegenieten van haar leven als kersverse mama. En ja, daarbij toont ze vooral beelden van hoe fantastisch het allemaal wel niet is. Vanmiddag besloot ze daarom vragen van fans te beantwoorden om een inkijkje te geven in haar échte leven.



Zo is het best pittig dat haar zoontje elke drie uur komt voor een voeding. En 's nachts beschouwd als een gezellige pyjamaparty in plaats van slaaptijd. ,,Het is zwaar, douchen zie ik nu als vrije tijd'', schrijft ze. Dat is meteen knuffeltijd voor haar moeder Rachel Hazes, die er vaak is om haar kleinzoon te bewonderen. Ook helpt haar verloofde Erik mee waar hij kan. ,,En ik val 's nachts tussen de voedingen door snel in slaap.''

Twijfel

Volledig scherm Roxeanne Hazes beantwoordt vragen van haar volgers. © Instagram Het helpt ook dat de naast borstvoeding ook kunstvoeding geeft. Zonder schroom vertelt ze dat terwijl het bezoek een fles geeft zij uitgebreid kan toiletteren. De eerste dagen huilde ze om alles, schrijft Rox. ,,Het voelde alles een beetje overweldigend. Je twijfelt aan alles. Het ene moment ben je intens gelukkig, het andere moment vraag je je af of je hier wel klaar voor bent.''

Volledig scherm Fender, baby van Roxeanne Hazes en Erik Zwennes, werd op 10 juli geboren. © Instagram Erik Zwennes

Andrew

Fender werd geboren op 10 juli. Zijn volledige naam is Fender Andrew Arnold Zwennes, vernoemd naar zijn twee opa's. ,,Andrew is Engels voor André. Naar papa, omdat ik met hem de leukste vakanties heb gehad in Amerika.'' Ze koos bewust niet voor André, zoals ook het zoontje van haar broer heet. ,,Ik wilde hem geen André noemen of Hazes als achternaam om hem een zo normaal mogelijke jeugd te gunnen.''



Fender blijkt wel een muzikaal mannetje. ,,Hij heeft nog wat last van buikkrampjes en hij komt tot rust als ik ga zingen. Ik heb laatst mijn album voor hem opgezet en dat werkte ook.''

Openhartig

De bevalling ging pijlsnel, vertelt ze openhartig. Ze dacht dat ze urenlang voorweeën had, maar het bleken echte weeën te zijn. Pas toen ze ze niet meer weg kon puffen, schakelden zij en haar verloofde Erik de verloskundige in. Rox bleek al op 9 van de benodigde 10 centimeter ontsluiting te zitten. Drie kwartier later was de kleine Fender er.



Al met al is de baby 'het allermooiste' dat haar ooit is overkomen. Een tweede mag er wat haar betreft zeker komen. ,,Als ik weer van bil mag, dan gaan we voor een broertje of zusje'', reageert ze met een knipoog. ,,Nee hoor. Over een paar jaar, heel graag.''

Volledig scherm Roxeanne Hazes over kraamtranen. © Instagram

Volledig scherm Roxeanne Hazes over een tweede. © Instagram