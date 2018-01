Rose McGowan sleept eigen realityserie in de wacht

De 44-jarige actrice was één van de eerste slachtoffers die zich uitsprak over de praktijken van de voormalig studiobaas. Ze is sindsdien uitgesproken over de rol van vele Hollywoodsterren die volgens haar wisten wat Weinstein deed, maar zwegen. Onder meer Meryl Streep moest het onlangs verduren, de Hollywoodveteraan werd door McGowan hypocriet genoemd.



Met de serie wil de brunette vooral een boodschap uitdragen, zo liet ze weten in een een statement. ,,Jullie zijn uitgenodigd om een kijkje te komen nemen in mijn hoofd en wereld. Ik zie ernaar uit mijn boodschap over dapperheid, kunst, plezier en overleving te delen. Ik wil in gesprek over anders naar dingen kijken en overal de schoonheid van in te zien."



Citizen Rose gaat eind januari van start met een twee uur durende aflevering.