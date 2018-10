Ronnie Flex wordt vader, maar maakt niet bekend wie de moeder is

,,Ik heb dit even voor mezelf gehouden omdat de situatie best wel complex is.. maar dit is wel het mooiste wat me is overkomen”, schrijft rapper Ronnie Flex op zijn instagram-account bij een 3D-echo foto van zijn ongeboren kind. Wie de moeder is van het kindje, is nog niet bekend.

Ronnie geeft in de post aan dat het kindje niet gepland is, maar dat hij nu al super veel van de baby houdt en het kindje ‘zwaar welkom is’. ,,We wachten op je, chosen one!’ Het kindje was op 3 oktober ruim 27 weken oud. Inmiddels is de moeder dus ruim 30 weken zwanger, wat zou betekenen dat het kindje begin volgend jaar geboren wordt.

De Rotterdamse rapper geeft aan verder geen interviews te geven over het nieuws, of statements af te geven. Hij laat het bij deze post. Ronnie Flex, die eigenlijk Ronell Langston Plasschaert heet, zou al een tijdje een relatie hebben met YouTube-fenomeen Famke Louise. Dat is echter nooit bevestigd.

Famke Louise, die eigenlijk Famke Meijer heet, raakte behoorlijk in de war toen 3FM-dj Frank van der Lende haar begin deze maand naar de 26-jarige Ronnie vroeg. De dj had de twee rappers zien zoenen, voelde veel liefde bij hen en vroeg zich af of er meer aan de hand was. ,,Ik denk dat wat jij zegt, al genoeg zegt‘’, stamelde de Op Me Monnie-zangeres toen. Famkes manager ontkende het nieuws meteen. ,,Ik weet dat veel mensen het graag zouden willen‘’, zei ze. ,,Maar nee. Ronnie en Famke hebben geen relatie.‘’ Ronnie zelf liet het op Twitter bij een ‘haha’ over het gerucht.

Op het instagram-account van Famke Louise is te zien dat ze gisteravond laat nog drankjes aan het drinken was in Amsterdam. Van een zwangerschap bij haar lijkt dus in dat opzicht weinig sprake.

Ronnie Flex zou ook hebben gedate met zangers Maan, die inmiddels al even samen is met dj Tony.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@ronnieflex010) op 30 Oct 2018 om 4:29 PDT