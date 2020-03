Ronnie Flex schrok van zichzelf in documentaire: ‘Ik zie er zo slecht uit’

,,Er waren zoveel punten waarop ik er zo slecht uitzag”, zei Ronnie gisteravond in Jinek , dat werd bekeken door 548.000 mensen. In de docu is onder meer te zien dat Ronnie kampt met paniekaanvallen, waarbij hij het gevoel krijgt geen lucht meer te hebben. De keerzijde van roem. ,,Dat ik dat ervoor over heb, zulke diepe dalen.” De paniekaanvallen worden erger door zijn wietverslaving . De rapper, die anderhalf jaar werd gevolgd voor de film, lukte het om af te kicken, maar begon toch weer te gebruiken. ,,Stoppen is niet moeilijk. Ik kan elke dag stoppen en zo een of twee weken niet roken. Maar als je twee, drie maanden verder bent, wordt het zo moeilijk om vol te houden”, vertelde Ronnie. ,,Dat is wat verslaving doet.”

Dochtertje

Zijn terugval is nog niet voorbij, denkt hij. ,,Ik hoop dat er een kruispunt komt waarbij ik het wilde leven achter me kan laten”, aldus de rapper. Ronnie rookt in elk geval niet als hij bij zijn dochtertje Nori (1) is. ,,Zij is mijn nummer 1-prioriteit.” Gisteren liet hij op Twitter weten dat hij het lastig vindt dat de film nu uitkomt, juist nu het beter gaat in zijn leven. Dat vindt hij ook moeilijk voor zijn familie. Even later verwijderde hij de tweet weer.