Ronnie Flex komt in juni met biografie: ‘Zo enthousiast dat dit eindelijk gaat droppen’

‘Mijn biografie komt binnenkort uit’, schrijft Ronnie Flex op Instagram. ‘Een heel boek over mij. Wow, heel ironisch aangezien ik in mijn leven nog nooit een heel boek heb uitgelezen… Zelfs met Harry Potter enz. sloeg ik soms vier bladzijdes over.’ Ronell Plasschaert, zoals de rapper eigenlijk heet, is dankbaar voor de samenwerking met schrijver Leon Verdonschot. ‘Leon heeft hier 4 jaar met ons aan gewerkt en hij was er overal bij… Zo enthousiast dat dit eindelijk gaat droppen.’

Uitgeverij Lebowski maakte in september 2020 al bekend dat Ronnie Flex met een biografie zou komen. De planning was toen dat het boek in 2021 in de schappen zou liggen, in plaats van in 2023. Lebowski maakte destijds bekend dat Leon Verdonschot de rapper volgde tijdens het jaar dat er vanwege de coronacrisis totaal anders uitzag. Zo werd het nieuwe album van Ronnie uitgesteld en ging ook zijn grootste show tot dan toe, in AFAS Live, niet door. In plaats daarvan trad hij op voor kleine aantallen fans in het theater.